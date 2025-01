Industrie. International Paper vend trois usines en Normandie

L'annonce est arrivée vendredi 24 janvier. Le groupe de fabrication de papier et carton International Paper va vendre ses trois usines en Normandie. Elles sont situées à Saint-Amand-Villages dans la Manche, Cabourg dans le Calvados et Mortagne dans l'Orne. Une usine à Ovar au Portugal, et une à Bilbao en Espagne, sont aussi à vendre. Cette vente est une condition imposée par la Commission européenne pour que le groupe puisse racheter un concurrent du secteur : DS Smith.

Vente dans les six mois

Pour les 300 salariés normands, la vente sera effective dans les six mois. Il y a environ 150 employés dans la Manche, entre 100 et 199 dans l'Orne et entre 20 et 49 dans le Calvados. "Bien que nous aurions préféré conserver les sites concernés dans notre portefeuille, ce sont des sites attractifs, et nous sommes confiants dans notre capacité à trouver un acquéreur adéquat", estime Andrew Silvernail, le directeur général d'International Paper. Le groupe note "des usines très performantes et des équipes compétentes". Aucune valorisation publique n'a été dévoilée.