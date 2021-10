Cherbourg. Normandie : le mauvais état des routes pointé par les automobilistes

L'association "40 millions d'automobilistes" publie ce vendredi 11 novembre 2016, un rapport compilant les routes les plus dégradées de France, intitulé "J'aime ma route".

L'enquête lancée le 26 novembre 2015 s'est appuyée sur les témoignages des usagers à propos de l'état des chaussées et des infrastructures routières de leurs département. A charge pour eux de relever les nids de poule, les chaussées déformées et plus encore parfois.

Ce vendredi 11 novembre 2016, l'association a délivré le palmarès des trois routes les plus dégradées par département français. Chacun retrouvera sans difficultés les routes qu'il connaît.

"Bosses, fissures et nids-de-poule"

Dans la Manche, l'association débute par la voie de la Liberté à Villedieu-les-Poëles. Si les usagers notent qu'une partie de la route a été refaite en 2012, ils déplorent un travail inachevé. "C'est une catastrophe: bosses, fissures, nids-de-poule... C'est dommage de n'avoir fait le travail qu'à moitié dans cette rue commerçante !"

En numéro 2, c'est le Chemin des Petites Fourches à Cherbourg qui est pointé du doigt par les usagers. "Le dos d'âne est hors normes ! Il est indiqué 30 km/h, mais si vous passez à cette vitesse, vous explosez tout. À l'approche de ce dos d'âne et bien sûr en le franchissant, il est aisé de voir que les normes n'ont aucunement été respectées".

Enfin, la troisième place du palmarès revient à la rue de la Banque à Agneaux. Cet axe qui est pourtant l'un des plus utilisés pour se rendre à l'Institut Saint-Lô, une école très fréquentée, est dans un "état déplorable" selon les usagers qui disent avoir contacté la mairie à ce sujet à plusieurs reprises, sans résultats. Des travaux en cours dans cette rue n'arrange absolument pas les choses.

Des budgets très différents d'un département à l'autre

Pour cette enquête sur l'état des routes sur le département, 176 signalements ont été rapportés à l'association. Cette dernière rappelle au passage que le département de la Manche a consacré 60,5 millions d'euros à l'entretien de la voirie en 2015, soit un budget de 117 euros par habitant. A titre de comparaison: le Calvados a consacré en 2015 29 millions d'euros pour l'entretien des routes et l'Orne 36,9 millions.

Dans le Calvados, la route jugée comme la plus dégradée est le chemin du Hamel, à Hermanville, près de Ouistreham (Calvados). Vient ensuite l'avenue des Devises à Cabourg et le chemin des Enclos à Bénerville-sur-Mer.

Dans l'Orne, la D43 à La Roque au Ménil-Hubert-sur-Orne, près de Pont-d'Ouilly et Condé-sur-Noireau (Calvados) est en tête des routes en mauvais état, devant la rue Ferdinand de Boyères à Mortagne-au-Perche et la place de la République à Bagnoles-de-l'Orne.

