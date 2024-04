Normandie. Le chômage en très légère hausse au premier trimestre 2024

Jeudi 25 avril, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a publié les chiffres de l'emploi pour le premier trimestre 2024. En Normandie, le nombre de chômeurs en catégorie A, B et C a très légèrement augmenté de 0,1% par rapport au trimestre précédent. L'augmentation est de 0,3% sur un an. Pour la catégorie A uniquement, le nombre augmente de 0,5% sur le trimestre et de 1,6% sur un an.

Moins de chômeurs dans l'Eure

L'Eure est le seul département normand qui observe une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Ce chiffre baisse de 0,2% pour les chômeurs de catégorie A au premier trimestre ; sur un an, il existe tout de même une hausse de 0,3%. La baisse est de 0,5% pour les catégories A, B, C en début d'année, de 1,8% sur un an.

En Seine-Maritime, la tendance est à la légère augmentation. Elle est de 0,6% pour les catégories A et de 0,2% pour les A, B, C, sur le premier trimestre 2024. Sur un an, cela représente 1,9% dans le premier cas et 0,7% dans le second.

L'Orne connaît la plus importante hausse du nombre de chômeurs de catégorie A : +1,1% en début d'année, +3,1% sur un an. Pour l'ensemble des catégories A, B, C cela représente une hausse de 0,8% en 2024 et 0,4% sur un an.

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est en hausse de 0,3% au premier trimestre en 2024 dans le Calvados, soit +1,7% sur un an. En catégorie A, B et C l'augmentation est de 0,6% sur trois mois et 1,3% sur un an.

Pour terminer le tour de la région, il y a une augmentation de 0,6% du nombre de chômeurs A, B et C dans la Manche au premier trimestre 2024, soit +0,5% sur un an. Seulement en catégorie A, cela donne une augmentation de 0,7% en trois mois et 1,5% sur un an.