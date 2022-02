Caen. Normandie : le chômage baisse de 0,3 % au troisième trimestre 2018

Au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité professionnelle, baisse de 0,3 % en Normandie. Il s'élève à 166 940 personnes. La baisse est particulièrement forte sur un an (-2,9 %). Au niveau national, le chômage augmente en revanche au troisième trimestre, + 0,5 %.

Les chiffres du chômage en Normandie au troisième trimestre 2018. - Etienne Escuer

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue dans deux départements : l'Eure (-1,3 %) et le Calvados (-0,7 %). Il reste identique dans en Seine-Maritime, et augmente dans l'Orne (+ 0,4 %) et dans la Manche (+ 0,6 %). Dans la région, la baisse du chômage profite essentiellement aux femmes (-1 %) et aux jeunes de moins de 25 ans (-1,4 %)