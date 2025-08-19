Manche. 152km/h au lieu de 90 pour un mineur et 90 excès de vitesse constatés par les gendarmes en un week-end

Pour lutter contre l'insécurité routière, les gendarmes de la Manche étaient présents en nombre le long des routes lors du week-end du 15 août. Le bilan est "malheureusement encore catastrophique en termes de comportements irresponsables", estime la gendarmerie.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Une adolescente tente de sauver de la noyade ses deux petits frères, elle est elle-même secourue

Les militaires ont relevé dix conduites alcoolisées, dont une avec 1,69g d'alcool par litres de sang, cinq sous drogue, cinq détentions de stupéfiants. Il y avait aussi un port d'arme prohibée, un refus d'obtempérer, une conduite avec un permis annulé, et 90 excès de vitesse, dont quatre au-dessus de 40km/h et deux au-dessus de 50km/h. Onze amendes forfaitaires délictuelles ont été distribuées, avec neuf rétentions de permis de conduire, sept mises en fourrière.

Un conducteur a été contrôlé avec 0,74mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 1,69g d'alcool par litre de sang. - Gendarmerie de la Manche

Un motard à 174km/h

Parmi les faits les plus graves, les gendarmes ont arrêté un motard en refus d'obtempérer avec un excès de vitesse de 157km/h au lieu de 110km/h à l'aller et 174km/h au retour. La moto a fini à la fourrière. Un conducteur mineur de 17 ans a été flashé à 152km/h au lieu de 90km/h. Il a perdu véhicule et permis.