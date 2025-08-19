En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
Manche. 152km/h au lieu de 90 pour un mineur et 90 excès de vitesse constatés par les gendarmes en un week-end

Sécurité. Les gendarmes de la Manche étaient présents sur les routes du département lors du week-end prolongé du 15 août. Ils ont constaté 90 excès de vitesse.

Publié le 19/08/2025 à 16h08 - Par Thibault Lecoq
Manche. 152km/h au lieu de 90 pour un mineur et 90 excès de vitesse constatés par les gendarmes en un week-end
Les gendarmes ont procédé à de nombreux contrôles sur les routes de la Manche, lors du week-end prolongé du 15 août. - Gendarmerie de la Manche

Pour lutter contre l'insécurité routière, les gendarmes de la Manche étaient présents en nombre le long des routes lors du week-end du 15 août. Le bilan est "malheureusement encore catastrophique en termes de comportements irresponsables", estime la gendarmerie.

Les militaires ont relevé dix conduites alcoolisées, dont une avec 1,69g d'alcool par litres de sang, cinq sous drogue, cinq détentions de stupéfiants. Il y avait aussi un port d'arme prohibée, un refus d'obtempérer, une conduite avec un permis annulé, et 90 excès de vitesse, dont quatre au-dessus de 40km/h et deux au-dessus de 50km/h. Onze amendes forfaitaires délictuelles ont été distribuées, avec neuf rétentions de permis de conduire, sept mises en fourrière.

Un conducteur a été contrôlé avec 0,74mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 1,69g d'alcool par litre de sang.Un conducteur a été contrôlé avec 0,74mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 1,69g d'alcool par litre de sang. - Gendarmerie de la Manche

Un motard à 174km/h

Parmi les faits les plus graves, les gendarmes ont arrêté un motard en refus d'obtempérer avec un excès de vitesse de 157km/h au lieu de 110km/h à l'aller et 174km/h au retour. La moto a fini à la fourrière. Un conducteur mineur de 17 ans a été flashé à 152km/h au lieu de 90km/h. Il a perdu véhicule et permis.

Un conducteur a été contrôlé avec 0,74mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 1,69g d'alcool par litre de sang. - Gendarmerie de la Manche

