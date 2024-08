Seine-Maritime. 207km/h et 153km/h, deux grands excès de vitesse constatés par les gendarmes

Dans le courant du mois d'août, les gendarmes de Seine-Maritime ont constaté deux grands excès de vitesse sur les routes du département. Le premier a été repéré sur l'autoroute A150 au Mesnil-Panneville, en direction du Havre. Une Porsche 987 a été flashée à 218km/h avec 207km/h retenu, contre 130 autorisés.

Le second automobiliste a été contrôlé sur la route départementale 927 à Sierville, au nord de Rouen. Il roulait à 162km/h (avec une vitesse retenue de 153km/h) sur une route limitée à 80km/h.

• Lire aussi. Seine-Maritime. 32 morts, 190 000 excès de vitesse… Un bilan de sécurité routière "particulièrement mauvais" au premier semestre

Dans les deux cas, avec des excès de plus de 50km/h, les voitures ont été immobilisées et placées en fourrière pour sept jours. Les conducteurs ont eu une rétention de permis. Les forces de l'ordre appellent à la prudence sur les routes et au respect du code de la route, notamment pour éviter les drames.