Pont l'Evêque. Une conductrice flashée à 190 km/h sur l'A13 dans le Calvados

Opération traditionnelle de contrôle des vitesses, samedi 18 février 2017, sur l'A13 dans le Calvados, par les motards de l'Escadron départemental de la gendarmerie.

À 16h55, une conductrice originaire de Seine-Maritime, âgée de 35 ans, a été contrôlée dans le sens Pont-L'Evêque / Paris, à la vitesse de 190 km/h au lieu des 130 km/h autorisés.

La conductrice du véhicule a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire.

Accident mortel la veille

Alors qu'un nouvel accident la veille, entre Courseulles-sur-Mer et Caen, a coûté la vie à une mère de famille et grièvement blessé le père et l'un des jeunes enfants, les gendarmes appellent à la plus grande vigilance et prudence. Ils poursuivent leurs contrôles contre les comportements à risques, vitesse, alcool, stupéfiants ou l'usage du téléphone au volant.

A LIRE AUSSI.

Normandie. Excès de vitesse et alcool sur l'A84 : jusqu'à 210 km/h pour un jeune conducteur

Sécurité routière : les CRS en renfort sur les routes de l'Orne