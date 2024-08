Seine-Maritime. 32 morts, 190 000 excès de vitesse… Un bilan de sécurité routière "particulièrement mauvais" au premier semestre

La préfecture de Seine-Maritime tire la sonnette d'alarme. Elle a rendu, vendredi 2 août, son bilan d'accidentalité et de mortalité du premier semestre 2024 sur les routes seinomarines. Il n'est pas bon et même "particulièrement mauvais", écrit la préfecture dans un communiqué. Face à ce constat, le directeur de cabinet du préfet, Clément Vivès, s'est joint à une opération de contrôle routier de la gendarmerie aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen pour "exhorter l'ensemble des usagers de la route à se ressaisir".

Un nombre de morts et d'accidents en hausse

32 personnes sont décédées depuis le début de l'année sur les routes de Seine-Maritime, soit 9 personnes de plus qu'en 2023 sur la même période et presque autant qu'en 2022 (34). Près de la moitié des victimes sont des usagers vulnérables, dont 4 piétons, 4 cyclistes et 6 motards.

Dans le même temps, le nombre d'accidents a lui aussi augmenté. Au 23 juillet, 452 accidents contre 423 (chiffre arrêté au 31 juillet 2023) ont été enregistrés.

1 789 suspensions de permis

Depuis le 1er janvier, la Sécurité routière du département a sensibilisé plus de 10 000 usagers sur 80 actions différentes. Outre la prévention, les forces de l'ordre ont mené de nombreuses opérations répressives sur l'ensemble du département. Près de 115 000 tests d'alcoolémie ont été effectués, et 12 302 dépistages pour les stupéfiants (contre 8 497 en 2023).

Les contrôles de vitesse ont aussi été renforcés. 190 000 excès de vitesse ont été constatés sur les radars fixes et mobiles confondus, soit plus de 100 000 par rapport à 2023. Ces contrôles ont conduit à 1 789 suspensions du permis de conduire.