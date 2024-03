Dieppe. Alcool au volant : une opération de la police à la sortie d'une discothèque

La police a mené une opération de sécurité routière, dimanche 24 mars entre 5h et 5h40, à la sortie de la discothèque Panama Club, avenue Normandie Sussex à Dieppe. Six policiers étaient mobilisés sur cette intervention. Bilan : six conducteurs étaient positifs. Quatre d'entre eux avaient un taux d'alcool délictueux. Il s'agit de deux hommes de 25 et 27 ans et deux femmes de 23 et 40 ans. Deux autres conducteurs avaient un taux d'alcool contraventionnel.