Seine-Maritime. Alcool au volant : quatre personnes placées en garde à vue par la police en une nuit

Mardi 6 février, vers 23h20, un homme de 43 ans est contrôlé par les gendarmes rue Chevreul au Petit-Quevilly car il circule les feux éteints. Il souffle à 1mg par litre d'air expiré et est ensuite placé en garde à vue.

La même soirée, vers minuit, la police se rend à Tourville-la-Rivière au niveau de l'Espace 360 pour contrôler un homme de 37 ans. Il souffle à 0,85mg par litre d'air expiré. Selon les policiers, ce dernier a commis d'autres infractions : conduite sans permis car suspendu en 2021 et défaut de contrôle technique et d'assurance. Il a ensuite été placé en garde à vue. Vers 1h, la brigade anticriminalité intervient également au Houlme pour un fait similaire au niveau de l'association Solidarité emploi textiles. Les policiers contrôle un homme de 37 ans en état d'ivresse dans sa voiture et constatent que le portail est ouvert. Il souffle à 1,10mg par litre d'air expiré puis est lui aussi placé en garde à vue.

Toujours le même soir, vers 3h15, une femme de 25 ans est contrôlée à la suite "d'un accident matériel" selon la police, au niveau de l'avenue Frileuse au Havre. Elle souffle à 0,99mg par litre d'air expiré. Elle est ensuite placée en garde à vue.