Seine-Maritime. Sécurité routière : les conseils d'un gendarme pour partir sereinement en vacances

En cette période estivale, il est d'autant plus important de rappeler les bons gestes à adopter en tant qu'automobiliste et passager, mais aussi les choses à faire avant de partir en vacances pour être en règle sur les routes.

"On vérifie que chaque passager est à la bonne place"

L'été, en raison des départs en vacances, mais aussi tout au long de l'année, des contrôles routiers sont mis en place par les forces de l'ordre à Rouen et dans l'agglomération. "Pour les vacanciers, on regarde les remorques, les porte-vélos, l'éclairage arrière, la plaque d'immatriculation, l'absence de surcharge", explique Nicolas Charron, commandant à l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Seine-Maritime. Lors des contrôles routiers, "on vérifie que chaque passager est à la bonne place, que les mineurs de moins de 10 ans ne soient pas à l'avant, que tout le monde est bien attaché", ajoute-t-il.

Les conseils d'un professionnel de la sécurité routière

"Il faut partir bien reposé, respecter la règle des pauses toutes les deux heures et respecter les limitations de vitesse", poursuit le professionnel. En effet, "la première cause d'accident tout confondu sur l'autoroute c'est la somnolence". Sur un long trajet, "on ne peut pas ignorer la réglementation et trop charger des remorques ou son véhicule excessivement. On observe aussi des passagers pieds nus sur le tableau de bord. En cas de déclenchement de l'air bag, ce sont des traumas extrêmement graves", renchérit-il.

Un nombre de morts en hausse sur les routes

"Sur le premier semestre, au 31 juillet de cette année, en comparaison à l'année passée, on a +40% de décès sur nos routes en Seine-Maritime", a dévoilé Clément Vivès, directeur de cabinet du préfet de Seine-Maritime. Au total, 32 personnes ont perdu la vie depuis janvier et le nombre d'accidents est lui aussi en hausse de 6,9% par rapport à la même période en 2023. Selon la préfecture, "les usagers vulnérables représentent près de la moitié des victimes décédées avec 14 décès sur 32". Par ailleurs, le non-port de la ceinture de sécurité représente toujours un facteur aggravant. "On déplore ainsi 5 usagers tués qui ne s'étaient pas attachés", ajoute la préfecture.

En 2023 sur la même période, 23 décès avaient été enregistrés et 34 en 2022, une année particulièrement meurtrière dans sa globalité où 74 décès ont été comptabilisés. De plus, on recense 75 tués en 2012, dans le département.

Augmentation des accidents corporels

Dans le même temps, le nombre d'accidents corporels a aussi fortement augmenté. Au 23 juillet 2024, 452 accidents corporels ont été recensés contre 423 (chiffres arrêtés au 31 juillet 2023).