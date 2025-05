Yvetot. 25 migrants dont trois enfants interceptés à la gare puis pris en charge par les gendarmes

25 migrants, parmi lesquels trois enfants et sept femmes, ont été repérés et interceptés, vendredi 30 mai, dans l'après-midi, à la gare d'Yvetot dans le cadre d'une opération de patrouille et de surveillance menée par les gendarmes, a indiqué la préfecture de Seine-Maritime.

Toujours selon la préfecture de Seine-Maritime, ces 25 migrants "se préparaient à prendre la direction de Saint-Valery-en-Caux en bus et avaient pour objectif de se rendre en Angleterre". Ils ont été pris en charge par les gendarmes. Avec l'appui de la commune d'Yvetot, les migrants, de nationalité syrienne, palestinienne et koweitienne, ont été accueillis dans un gymnase pour une évaluation sanitaire et administrative avec le concours du Sdis de la Seine-Maritime. "L'état de santé de l'ensemble des personnes a été jugé bon", a ajouté la préfecture.

Au total, 10 personnes sous Obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été notifiées.