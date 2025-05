Le Tréport. 30 migrants secourus au large des côtes seinomarines

Dans la matinée du lundi 19 mai, 30 migrants ont pris place dans une embarcation au Tréport pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne. La vedette SNS 209 President JC Fortini de la SNSM du Tréport et le patrouilleur des douanes DFP1 Jacques Oudart Fourmentin se sont rendus sur zone.

Un migrant héliporté

C'est finalement un patrouilleur de la gendarmerie maritime qui s'est chargé de récupérer les naufragés. Un des migrants étant souffrant. Il a été pris héliporté à bord de l'hélicoptère Dauphin de la marine nationale puis évacué vers l'hôpital de Boulogne-sur-Mer.

Les 29 autres rescapés ont été secourus et déposés à Boulogne-sur-Mer pour être pris en charge par les services de l'Etat.

Une zone à risque

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que toute personne qui envisage de traverser la Manche court des risques. Ce secteur maritime est une des zones les plus fréquentées au monde, avec plus de 600 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple).