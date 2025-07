Escapades. Top 3 des spots où pique-niquer au Havre et aux alentours

Chacun y trouve son compte pour pique-niquer au Havre et dans les communes autour. Du centre-ville à la plage en passant par les différents parcs ou la ville de Sainte-Adresse, le choix est presque infini.

Du centre-ville aux Jardins suspendus

En plein centre-ville, plusieurs parcs accueillent volontiers les amateurs de repas en plein air, à commencer par les jardins de l'hôtel de Ville. En poursuivant vers le bassin du commerce, les transats installés le long des quais offrent un cadre idéal pour profiter de l'ambiance portuaire tout en grignotant. Non loin de là, le square Saint-Roch propose un coin plus intime, à l'ombre. En continuant vers la plage, un classique du Havre s'impose : s'installer sur les galets au coucher du soleil pour un pique-nique. Pour prendre de la hauteur, le quartier de La Hève offre plusieurs espaces verts où s'allonger en profitant d'une vue panoramique sur la mer. De l'autre côté, les Jardins suspendus complètent cette palette avec leurs allées fleuries et leur atmosphère paisible.