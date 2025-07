Mortain. La Côte 314, un site historique traversé par les coureurs du Tour

Jeudi 10 juillet, la Côte 314 à Mortain va être grimpée par le peloton du Tour de France. C'est l'occasion de voir passer, sur plus d'un kilomètre de montée, la caravane du Tour et d'aller attraper au vol des goodies et des saucissons.

Mortain-Bocage accueille aussi le village du Tour. Si vous êtes déjà pris ce jour-là, le lieu reste passionnant pour les amateurs d'histoire. Théâtre de la bataille de Mortain en 1944, il était surnommé Montjoie par les locaux qui entendaient les pèlerins crier "Montjoie Saint Denis" une fois au sommet, apercevant pour la première fois le Mont Saint-Michel. En haut de la colline se trouve un monument en souvenir des soldats du Bataillon Perdu de 1944 ainsi qu'une chapelle du XIXe siècle.