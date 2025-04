Près de Dieppe. 50 migrants pris en charge par les autorités à Petit-Caux avant leur départ

L'opération de surveillance a débuté avec la découverte de 26 migrants se trouvant sur la plage de Belleville-sur-Mer à Petit-Caux vers 00h30, mardi 29 avril. Le groupe était prêt à partir à l'aide d'un bateau pneumatique en préparation. Alors que la gendarmerie poursuivait sa surveillance des côtes, les forces de l'ordre ont trouvé, vers 3h30, 24 autres personnes à proximité, parmi lesquelles des femmes et des enfants, obligeant la commune de Petit-Caux à activer son plan communal de sauvegarde.

Les réfugiés réunis à Berneval-le-Grand

Une salle municipale à Berneval-le-Grand a été mise à la disposition des 50 réfugiés dont 12 femmes et 4 enfants aidés par les agents de la commune qui leur "ont installé des lits et distribué couvertures et collations", explique la préfecture de Seine-Maritime.

Les autorités ont alors déployé des moyens supplémentaires pour renforcer les recherches à la suite "d'éléments laissant craindre un départ simultané d'un autre canot". Des sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage aquatique et l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale ainsi que des moyens nautiques de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de Dieppe ont été déployés en renfort. Les recherches ont été levées dans la matinée, "faute d'éléments nouveaux", indique la préfecture.