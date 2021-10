Tempête: 74 interventions en Seine-Maritime

"Depuis 7 heures ce matin, le service d'incendie et de secours est intervenu 74 fois (135 pompiers et 45 véhicules engagés) avec le soutien de la gendarmerie", informe la préfecture de Seine-Maritime, qui a monté une cellule de suivi au centre opérationnel départemental afin de suivre l'évolution de la situation. "Deux événements sont notables : 4 pavillons évacués suite à une montée des eaux à Neuville Ferrières et une coupure de la route départementale 6015 à hauteur de Foucart."

Toujours selon la préfecture, le ciel devrait nettement se calmer dans les prochaines heures : les précipitations (de 20 à 40 mm vendredi matin), "vont redescendre de 5 à 15 mm samedi 17 décembre. Le vent de secteur Nord Ouest va s'affaiblir".