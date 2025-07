Le Rouennais Victor Sannier Sauger participe à son troisième Tour de France en tant que caravanier pour une grande marque partenaire. Rencontre avec un passionné.

En quoi consiste votre rôle

sur le Tour de France ?

"Je suis régisseur pour un conteneur pour Skoda. C'est une concession itinérante. On fait toutes les étapes, en s'installant à l'arrivée. Les concessionnaires des villes invitent leurs clients pour faire découvrir la marque. Je fais principalement de la gestion d'équipe pour assurer le montage, le démontage et gérer la logistique et l'animation sur le stand."

Qu'est-ce que ça représente

de suivre le Tour ?

"C'est un grand moment. C'est mon troisième Tour. Pour moi, c'était un rêve d'enfant de faire le Tour de France. C'est une très bonne ambiance. On est trois semaines dans notre bulle, on ne voit plus ce qui se passe autour. Je vois l'ensemble des arrivées du Tour, donc je me sens vraiment privilégié. C'est forcément très intéressant quand on s'intéresse à ce sport. C'est jovial, comme un moment suspendu avec une petite famille."

Vous retrouvez aussi un proche

qui est dans le peloton…

"Forcément, je suis Matis Louvel. On a fait collège et lycée ensemble donc c'est toujours sympa de l'avoir dans le peloton et moi dans la caravane. Se retrouver sur le même événement pendant trois semaines, c'est assez incroyable. C'est aussi un moment de nostalgie et d'émotions. Je suis ses résultats et j'espère le voir sur le Tour encore cette année. Ce sera un beau moment de le voir franchir la ligne à Rouen. D'ailleurs, quand le tracé a été dévoilé en novembre, je voulais absolument voir cette arrivée dans ma ville !"