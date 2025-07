Place du commerce à Rouen. Cocktails, espace bien-être et boutique animale

Il y a du changement dans la ville aux cent clochers. Un nouveau bar a ouvert ses portes, le bar à sieste Chuut & Co a déménagé et une nouvelle boutique dédiée aux chiens et chats a ouvert.

Cocktails, bien-être et animaux choyés

Le bar Pik As, situé au 19 rue Saint-Etienne des Tonneliers à Rouen, a changé de propriétaire. L'établissement, qui est resté un bar, se nomme Verre'gule depuis le 28 mai dernier. Des boissons chaudes, des cocktails, des mocktails (sans alcool) et des sodas sont à la carte aux côtés de planches apéritives du jeudi au samedi de 11h à 2h et les autres jours de la semaine, jusqu'à 00h30. Toujours à Rouen, Chuut & Co, situé au 3 rue Racine, a déménagé au 7 rue Alsace-Lorraine. On y vient pour des massages sculptants ou pour faire la sieste sur des fauteuils massants sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 19h. Enfin, l'ouverture de Primiwild au 26 rue de l'Hôpital ravira les propriétaires de chats et chiens car c'est une boutique spécialisée dans la vente de produits pour ces boules de poils. Friandises, accessoires et pâtées sont en vente du mardi au samedi de 10h à 19h.