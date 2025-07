Athlétisme. Meeting de Sotteville-lès-Rouen : "C'est la garantie de voir des athlètes qui ont brillé aux Jeux olympiques"

Classé dans le top 3 des plus gros plateaux d'athlétisme (Silver Meeting) en France (derrière Paris et Nancy), le Meeting international de Sotteville-lès-Rouen fait son retour, lundi 7 juillet, sur le stade Jean Adret. Plus de 5 000 personnes sont attendues pour cet événement entièrement gratuit offrant à voir de véritables performances olympiques, dans des épreuves à la fois de sprint, de demi-fond, de lancer et de saut. 150 athlètes venus du monde entier s'affronteront sur place.

Un beau plateau féminin et un niveau olympique

"La mixité est totale", assure Vincent Turpin, le directeur du Stade Sottevillais, avec "autant d'épreuves femmes que d'épreuves hommes". Parmi les athlètes féminines à suivre cette année, Marie Julie Bonnin, du Stade Bordelais de retour au meeting de Sotteville. "Elle a gagné les championnats du monde de saut à la perche cet hiver et avait fait deuxième l'an dernier ici à Sotteville derrière la championne olympique Nina Kennedy", se rappelle Vincent Turpin.

Le triple saut féminin, lui, réunira deux des quatre meilleures mondiales, Shanieka Ricketts - vice-championne olympique à Paris en 2024 et Liadagmis Povea - 4e des mêmes JO et vice-championne du monde en salle 2025.

Un 100m alléchant

Côté hommes, on attend, entre autres, le Camerounais Emmanuel Eseme, "le local de l'étape", vainqueur du meeting en 2024 sur le 100m avec un chrono à 9"99. Il sera opposé au Nigérian Kayinsola Ajayi, auteur d'un très joli 9"92 cette saison, et considéré comme le favori de l'épreuve. Pour Vincent Turpin, "c'est la garantie de voir des athlètes qui ont brillé aux Jeux olympiques et qui brilleront aux championnats du monde de Tokyo quelques semaines après".

C'est l'occasion aussi pour le club de faire briller ses propres athlètes : "Quasiment 10% du plateau sera consacré aux Sottevillais et Sottevillaises." D'ailleurs, l'organisation des JO à Paris l'an dernier n'a pas été sans effet pour le Stade Sottevillais qui a dépassé la barre des 2 000 licenciés tandis que le club plafonnait jusqu'ici à 1 850 inscrits.

Le meeting de Sotteville-lès-Rouen sera diffusé pour la première "en clair" et gratuitement sur l'Equipe TV sur le canal 21 de la TNT.