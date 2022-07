[Photos] Athlétisme. Meeting de Sotteville : le plein de spectateurs et un record

Après une édition annulée en 2020 à cause de la Covid-19 et une année 2021 marquée par une jauge limitant le nombre de spectateurs, plus de 5 000 personnes étaient au rendez-vous tout autour du stade Jean-Adret lundi 4 juillet, pour le 33e meeting international de Sotteville-lès-Rouen.

Et la soirée débutait plutôt bien, puisque lors de la 3e épreuve, celle du 100 mètres, Jimmy Vicaut, un des meilleurs spécialistes de la discipline, s'imposait et faisait tomber le record du meeting avec un temps de 10,15 secondes. "J'étais déçu de ma performance à Nancy il y a deux jours. C'est une bonne performance malgré un temps de latence après m'être relevé au départ, c'est un bon enchaînement, je continue de me préparer pour les championnats d'Europe."

Un triplé tricolore sur le 110 mètres haies

La soirée continuait avec l'épreuve du 800 mètres, dans laquelle était aligné le champion olympique sur la distance, le Kenyan Emmanuel Korir, qui s'impose logiquement en 1'48"17. Un peu plus tard, le 110 mètres haies a été tricolore, avec un triplé français et une victoire d'Aurel Manga (13"29) devant Pascal Martinot-Lagarde (13"45), et Dimitri Bascou (13"46). "Ça ne touche pas les haies et c'est très propre, donc c'est nickel. Je n'ai pas vraiment de repère pour le moment, il y a un peu de fatigue dans les jambes, je vais m'entraîner fort pendant deux semaines pour être prêt pour les mondiaux. C'est excellent pour les Français. Je suis dans une discipline qui ne chôme pas, il y a beaucoup de densité, ça nous pousse à bosser encore plus", a indiqué Pascal Martinot-Lagarde, à l'issue de la course.

La soirée se terminait par l'épreuve du 200 mètres, avec une 3e place pour le Français Jimmy Vicaut, également aligné sur cette distance. "C'était mon premier 200, je l'ai bien senti. Je suis content de la soirée, il y a encore du travail sur le 200, je sais où travailler, je pars sur une bonne note, je peux partir l'esprit un peu plus tranquille."