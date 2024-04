Rouen. La start-up Layup va relayer la flamme olympique 

"Il y a de la satisfaction et de la fierté." Ce sont les mots de Cédric Marlu, cofondateur de la marque de chaussures de basket Layup à Rouen. A moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la start-up rouennaise a annoncé être relais de la flamme olympique.

Le programme complet n'est pas encore dévoilé

La flamme arrivera en Seine-Maritime début juillet et passera par plusieurs villes du département avant de rejoindre Paris pour la cérémonie d'ouverture, vendredi 26 juillet. La flamme fera escale à Rouen le 5 juillet prochain même si, pour l'heure, le programme de son parcours et des animations qui y seront liées n'a pas encore été dévoilé. "Pour l'instant c'est pas précis, mais on va participer au sein d'un groupe de relayeurs pour transmettre la flamme sur quelques mètres", détaille Cédric Marlu. "On veut marquer le coup pour valider toute cette action", révèle le cogérant de la start-up, qui entend profiter du coup de projecteur sur son entreprise. Un événement doit être organisé au sein de la boutique éphémère qui se situe dans les Docks 76.