Seine-Maritime. La marque rouennaise Layup a désormais sa propre boutique

"Le layup, c'est un double pas pour aller déposer la balle au panier", précise Wilson Meyila, co-fondateur de Layup. "Avant cela, il y a toute une action qui s'est déroulée et le layup, c'est la finalité." C'est tout le sens de la marque rouennaise qui vient d'installer sa première boutique dans le centre commercial Saint-Sever à Rouen. Un magasin éphémère en place au moins jusqu'au samedi 30 septembre. "C'est la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée du sport et on lance un nouveau modèle de chaussure, donc c'était la période idéale pour nous", explique Wilson Meyila. Le nouveau modèle, la Revo II, est déjà dans les rayons. Elle succède à la Revo, première du nom, écoulée à plusieurs centaines de paires depuis la création de la marque rouennaise en 2020.

Concurrencer les plus grandes

Un peu plus montante que sa grande sœur, la Revo II, déclinée en noir et en rose, reste une paire de performance, mais "elle est faite pour pouvoir être portée aussi bien par des professionnels que par des amateurs, précise Wilson Meyila. On a gardé le confort mais on a rajouté le maintien". La première basket de Layup avait été élue "5e paire de l'année" par le site spécialisé basketusa.com, aux côtés des autres marques à la virgule et ses équivalentes allemandes ou anglaises. "Les marques comme celles-ci sont clairement des mastodontes, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de marque française qui venait leur prendre quelques parts de marché." Pour y arriver, la marque normande ne s'est pas contentée de miser sur la seule performance de ses chaussures, Layup a su créer toute une communauté de basketteurs autour de sa paire en faisant porter et même acheter la Revo à des professionnels tels que Nianta Diarra, ailier à Cholet en Betclic Élite, ou encore Mamignan Touré, évoluant en équipe de France de basketball à trois. "On noue des partenariats avec des clubs pros mais aussi amateurs, on n'oublie pas l'amateur parce que c'est là qu'il y a le plus grand vivier de basketteurs."

C'est dans cette optique que le duo organise ses "Layup Basket Days", un tournoi de basket amateur en 3x3 à travers toute la France, à raison d'une compétition par mois dans une ville différente. Un événement dont la marque se sert pour mieux rayonner. "À ce moment-là, les joueurs peuvent essayer nos produits… Ce qui nous permet d'être connus dans d'autres villes de France", poursuit Wilson Meyila. L'entrepreneur espère poursuivre l'aventure à Rouen, mais la marque a déjà des vues sur les villes de Nantes et Toulouse, deux autres gros viviers de basketteurs en France.