Le Havre. Sylvie Drieux, relayeuse olympique : "un symbole fort"

"Waouh !" C'est le cri qu'a poussé Sylvie Drieux quand elle a appris qu'elle ferait partie des 11 000 porteurs de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. "Heureusement que j'étais assise ! Encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, relate cette sportive de 57 ans, secrétaire médico-sociale à l'Unité territoriale d'action sociale du Havre. La flamme, c'est un symbole fort. Moi, petite secrétaire inconnue, sportive amateur, je vais courir en communion avec des athlètes de haut niveau, cela va être vraiment génial."

"Je vais m'entraîner avec un bâton !"

Pratiquante de natation ou d'équitation dans ses jeunes années, Sylvie s'est remise au sport il y a une petite dizaine d'années, grâce à une collègue. "Elle avait eu un cancer du sein. Au mois de mars, elle m'a dit : 'Sylvie, en juin, tu cours l'Amazone avec moi !'." Les entraînements se succèdent, les kilomètres défilent et la Havraise prend goût à la course à pied. "Un sport en pleine nature, libre d'accès… A condition d'avoir une bonne paire de baskets !", sourit la relayeuse. Elle a désormais plusieurs semi-marathons et marathons à son actif, dont celui de Paris. "Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble" : la devise olympique colle bien à ce type de défis sportifs. "Il faut une grosse concentration, se dire qu'il faut à tout prix terminer… Et c'est une superbe ambiance entre coureurs."

Sylvie Drieux ne sait pas encore sur quel tronçon elle portera la flamme, vendredi 5 juillet. Elle aura le privilège de la hisser sur quelques centaines de mètres, comme une vingtaine d'autres relayeurs dans chaque ville traversée. "On m'a dit que la flamme pesait 1,5kg. Je ne vais pas tarder à m'entraîner avec un bâton pour voir ce que ça donne en courant !" La sportive espère être encouragée sur son passage par les trois basketteurs qui vivent sous son toit : son mari, Pascal, et ses deux enfants, Mathis, âgé de 17 ans, et Apolline, âgée de 13 ans.