JO de Paris 2024. Découvrez le parcours de la flamme olympique en Normandie

Ce vendredi 23 juin, les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont dévoilé le parcours de la flamme olympique. Elle partira le 16 avril 2024 d'Olympie en Grèce, lieu caractérisé de "trait d'union entre les jeux antiques et jeux modernes", selon Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. La flamme arrivera sur le sol français le 8 mai 2024 à Marseille avant de sillonner toute la France pendant 68 jours.

Sur la Route de #Paris2024​



Le Relais de la Flamme Olympique fera briller nos territoires ! ​



Voici le parcours de 68 jours de fête et de célébrations en France.​



Pour plus de détails sur les villes traversées, on passe le relais aux départements 👇 pic.twitter.com/u4uLKjlH0n