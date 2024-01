JO Paris 2024. Découvrez les porteurs de la flamme en Seine-Maritime

Ils devront porter haut les couleurs de l'olympisme, le 5 juillet. Les noms de six relayeurs de la flamme pour la Seine-Maritime ont été dévoilés lundi 15 janvier par le Département, organisateur de l'événement sur le territoire.

Côté sportif, il s'agit de Léonie Cambours, une heptathlonienne de 24 ans du Stade sottevillais qui vise la qualification pour les Jeux, d'Elise Russis, une jeune espoir du saut à la perche, ou encore d'Hugues Dubosq, l'ancien nageur havrais spécialiste de la brasse et triple médaillé olympique. Le Département a aussi voulu mettre en valeur trois "acteurs du quotidien" que sont Sylvie Drieux, secrétaire médico-sociale à l'UTAS du Havre, Christophe Leroy, chef de cuisine volant dans les collèges, et John Kagnaly Niang, contrôleur des transports adaptés.

Le relais de la flamme partira de l'hôtel du département à Rouen avant de traverser Rouen, Dieppe et Le Havre en passant par Yvetot et en se rendant sur des sites remarquables et culturels, comme les falaises d'Etretat, l'abbaye de Jumièges ou encore le château de Mirville, en hommage à Pierre de Coubertin.