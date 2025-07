Formule 1. Après une course mouvementée, Pierre Gasly dans les points, Esteban Ocon 13e

Les équipes de Formule 1 étaient à Silverstone ce dimanche 6 juillet, berceau de la course automobile. Et comme en Normandie, il a plu au Royaume-Uni, de quoi rebattre les cartes et offrir une course à rebondissements.

Une très solide prestation

Parti de la 8e place sur la grille, Pierre Gasly a livré une très solide prestation au volant de son Alpine, pourtant loin d'être la meilleure voiture du plateau. Le Rouennais termine à la 7e position de ce Grand Prix. La course aura été un peu plus difficile pour Esteban Ocon, piégé parfois par la piste mouillée. L'Ebroïcien est 13e.

C'est finalement le Britannique Lando Norris qui s'impose avec McLaren, devant son coéquipier l'Australien Oscar Piastri.