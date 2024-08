Sud-Manche. 132km/h au lieu de 80 et une fuite pour un motard de 45 ans

Un motard a été contrôlé à 132km/h au niveau de Fleury, dans le sud-Manche, entre Granville et Villedieu-les-Poêles, vendredi 26 juillet, par l'équipe rapide d'intervention d'Avranches. Il roulait à 132km/ contre 80 autorisés. Il a refusé de s'arrêter, alors qu'il était suivi par la Mégane RS sirène hurlante et gyrophare allumé. Dans sa fuite, le motard a conduit dangereusement. Les gendarmes ont alors arrêté leur suivi, en ayant pris la plaque d'immatriculation.

Une interpellation et des mensonges

Après une enquête, cet homme a été interpellé et placé en garde à vue, mercredi 7 août. Le pilote a alors nié les faits, et assuré que sa moto était vendu. Pour appuyer ses dires, il a produit un certificat de vente. Après une demi-journée de garde à vue, il a fini par avouer les faits et révèle avoir caché sa moto chez une connaissance. "La vente n'était qu'un mensonge et le certificat de cession a été créé de toutes pièces constituant ainsi un faux document administratif", expliquent les gendarmes.

Lors d'une perquisition, jeudi 8 août, la moto est retrouvée chez l'ami du mis en cause, et confisquée. Le motard va comparaître pour "refus d'obtempérer aggravé, excès de vitesse et faux dans un document administratif" devant le tribunal de Coutances en décembre prochain. Le complice est convoqué devant la justice "pour le recel d'objet faisant obstacle à la manifestation de la vérité".