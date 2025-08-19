Eure. L'Emoi Sonore, le festival des musiques actuelles pour tous

Pour sa 3e édition, la ville de Verneuil d'Avre et d'Iton accueille le festival L'Emoi Sonore, les 29 et 30 août, deux jours de musiques actuelles pour tous les goûts. Le festival est porté par l'association La Ruche et le Silo ainsi que le service culturel de la Ville.

L'événement estival se veut festif et ouvert à toutes les générations. Au programme : une fanfare déambulatoire en centre-ville pour ouvrir les festivités, un spectacle musical pour les tout-petits à la médiathèque et une grande soirée de concerts au Silo où se mêleront chanson punk, rap, soul, électro, pop, rock et musiques du monde.

Programmation

Vendredi 29 août

- Gangstar Fanfare dans le centre-ville de Verneuil-sur-Avre dès 19h (gratuit)

Une fanfare électrique et ambulante à bord d'une Mobil'Car sonorisée. Entre swing, chanson, ska et salsa, les quatre musiciens jongleurs déploient une énergie déjantée, menée par les clowneries du fantasque Vladimir.

Samedi 30 août

- Fly Butterfly à la médiathèque Jérôme Carcopino à 11h (gratuit)

Un spectacle musical tendre et poétique pour les enfants de 18 mois à 7 ans. Un moment à vivre en famille, plein de douceur et de découvertes sonores.

- Soirées-concerts au Silo à partir de 17h30

Rosaway

Duo électro-pop-jazz aux 250 concerts. Avec leur album GIRL(S), Rosaway célèbre les femmes sur des rythmes disco modernisés.

Voodoo May

Pop sombre et soul tribale pour cette artiste ébroïcienne d'origine réunionnaise. Avec son EP Witches, elle crée un univers musical mélancolique, mystérieux et envoûteur.

Mauvais Œil

Mauvais Œil mêle pop moderne et inspirations orientales avec une élégance rare. Chantées en français et en darija, leurs chansons convoquent les souvenirs du raï, l'émotion de la variété française et l'aura des divas arabes.

Bob's NoT Dead

Voix libre, plume affûtée, chanson punk à fleur de peau : un artiste authentique à la croisière de Renaud et des Têtes Raides.

Captain Sparks & The Royal Company

Chanson française sur fond de hip-hop cuivré, rythmes latins et énergie scénique débordante.

Flying Blanket Mystery

Derrière des airs faussement inoffensifs, Flying Blanket Mystery balance un garage punk explosif et sans concession.

Alien

Ancien membre de VSO, Alien livre un rap introspectif, entre piano dénudé, synthés atmosphériques et textes ciselés.

Aalas

Jeune producteur normand à la croisière de l'electropop, l'acid techno et du UK garage.

Pratique. L'Emoi Sonore, soirée-concerts le 30 août. De 18 à 8 euros (gratuit pour les moins de 10 ans).