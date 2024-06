Festival. Le Rock in Evreux revient avec du rock dans tous ses états !

Evénement de grande ampleur, Rock in Evreux est toujours très attendu. Cette année, vendredi 28 et samedi 29 juin, de belles têtes d'affiche sont annoncées.

Le groupe Shaka Ponk

va mettre le feu

Le mythique groupe participe à nouveau à l'événement. "Ils étaient déjà venus en 2019, rappelle Christophe Courtenne, programmateur du festival. Leur popularité est incroyable." Véritables bêtes de scène, les Shaka Ponk assurent une ambiance unique. "Le groupe donnera le ton pour la soirée du samedi. Les autres artistes sont sélectionnés en fonction de la tête d'affiche. A chaque soirée son ambiance." On retrouvera donc sur scène FFF, Eagle Eye Cherry ou encore Danakil ce soir-là, mais Christophe Courtenne se réjouit aussi du retour de Kyo : "A part Shaka Ponk et Kyo, tous les autres groupes conviés viennent pour la première fois. C'est indispensable d'assurer de l'inédit à nos festivaliers !" Et les surprises sont nombreuses cette année.

Chaque jour, dès 17h30, les concerts commencent sur la scène monumentale. "Cette année, au lieu de deux scènes, nous avons choisi de ne monter qu'une seule scène, mais monumentale, et de privilégier la technique avec des jeux de lumières et des écrans vidéo encore plus raffinés."

Du nouveau sous le soleil

Sur la scène, cinq groupes se succèdent le vendredi, et six le samedi. "Mais la musique joue en continu, précise Christophe Courtenne. Car des DJ assurent les changements de plateau : une avant-scène leur est spécialement dédiée." C'est l'occasion de mettre en avant des talents locaux : Seb Katana le vendredi, DJ Sam et Grys le samedi. "Le festival accueille aussi d'autres groupes normands comme RCCS ou Doorshan, car c'est un festival qui privilégie la découverte également." Quant au style musical, si le festival reste fidèle à son ADN privilégiant le rock, il est cependant de plus en plus familial et éclectique. Christophe Courtenne nous confie la nouvelle formule: "70% rock, 25% reggae et 5% électro", le cocktail parfait pour un festival réjouissant et la garantie du succès pour cette nouvelle édition !

Pratique. Vendredi 28 et samedi 29 juin. Hippodrome de Navarre à Evreux. 49 à 85€. rockinevreux.org.