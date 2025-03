Rock in Evreux. Nada Surf, Yodelice, Louis Bertignac, Groundation… Découvrez la programmation de l'édition 2025

On connaissait déjà la date, désormais place à la programmation ! Le festival Rock in Evreux, organisé par Normandy Rock, sera de retour sur l'hippodrome de Navarre vendredi 27 et samedi 28 juin prochain. Une édition qui rassemble des découvertes et des artistes confirmés, voire cultes, avec un accent mis cette année sur le rock et le reggae.

Bertignac, Yodelice, UB40…

Vendredi 27 juin, on pourra applaudir Louis Bertignac, figure du rock français, qui poursuit une carrière solo depuis la séparation des mythiques Téléphone. Tout aussi cultes, les Britanniques de UB40 viendront distiller leurs hits reggae.

Les amateurs de folk et de blues seront heureux de revoir Yodelice, l'auteur-compositeur-interprète au chapeau, qui viendra présenter les titres de son album The Circle, sorti en 2022. Les Californiens de Train viendront secouer l'hippodrome avec leur rock alternatif… Ils avaient cartonné en 2009 avec le hit Hey, Soul Sister.

Enfin, les Rouennais de Captain Sparks & The Royal Company complètent la programmation de ce premier jours, avec leurs morceaux taillés pour la scène.

Nada Surf, Groundation, Diva Faune…

Samedi 28 juin, Nada Surf viendra rappeler des souvenirs aux "jeunes" des années 90-2000, tout comme les hymnes reggae des Américains de Groundation, toujours emmenés par Harisson Stafford et sa voix si singulière.

Côté culte, on sera servi avec The Dire Straits Experience, la formation qui regroupe Chris White, saxophoniste de Dire Straits, et six musiciens de classe internationale. Les Français de Diva Faune entraîneront le public avec leur electro-pop. Au programme aussi : les Parisiens de Uptight et les remis fous du DJ Upsilone.

C'est le DJ Rouennais Tad, bien connu des clubbers du So, qui sera chargé d'animer l'inter-scène pendant ces deux jours de festival.

Pratique. Rock in Evreux, vendredi 27 et samedi 28 juin à Evreux (Eure), sur l'hippodrome de Navarre. Billetterie ouverte.