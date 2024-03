Festival. Après Matmatah et Shaka Ponk, le Rock in Evreux annonce quatre nouveaux noms

On le sait désormais Shaka Ponk et Matmatah font partie des grosses têtes d'affiche du prochain Rock in Evreux attendu les 28 et 29 juin prochain. La programmation s'étoffe avec quatre nouveaux noms annoncés mercredi 13 mars pour cette édition 2024 : Kyo, Eagle-Eye Cherry, Danakil et FFF (ou Fédération française de fonck) entre rock et reggae donc.

• A lire aussi. Eure. Découvrez les deux premiers noms du festival Rock In Evreux

Le reste de la programmation doit être dévoilé vendredi 15 mars. Normandy Rock a mis en place une billetterie mystère, effective toute cette semaine avec des billets à prix réduits, soit 38 euros le pass 1 jour (contre 49 euros) et 73 euros le pass 2 jours (contre 85 euros).

L'an dernier, le festival a attiré pas moins de 35 000 visiteurs.