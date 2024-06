Normandie. Retour en force du rock au festival Rock in Evreux

Depuis 2017, le festival Rock in Evreux fait danser et chanter les amateurs de musiques en tous genres. Pour cette édition 2024, la programmation est davantage tournée vers le rock.

Cette année, Shaka Ponk revient sur la scène unique du festival. Le groupe était déjà venu en 2019. FFF, Eagle Eye Cherry ou encore Danakil et Kyo seront également de la partie. Entre chaque prestation, des DJ locaux seront là pour faire patienter les festivaliers.

Christophe Courtonne, le directeur artistique et programmateur du Rock in Evreux, fait le point sur la programmation complète de ce week-end et sur les animations proposées.

Rendez-vous vendredi 28 et samedi 29 juin sur l'hippodrome de Navarre à Evreux dès 17h30 pour applaudir tous ces groupes. Les billets sont en vente sur le site rockinevreux.org.