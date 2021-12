Évreux. Pete Doherty complète la programmation du Rock in Évreux by GHF

C'est une tête d'affiche qui s'ajoute à la programmation déjà bien complète du prochain festival Rock in Évreux by GHF (Eure). Les organisateurs ont annoncé, mercredi 25 avril 2018, la venue de l'artiste anglais Pete Doherty sur l'hippodrome d'Évreux, samedi 30 juin 2018.

Ancien leader des Libertines, Pete Doherty, bientôt âgé de 40 ans, est déjà venu à Évreux, en 2010, sur la scène du Rock dans tous ses états. Le rockeur devrait proposer quelques-uns de ses titres les plus connus comme Last Of The English Roses ou Sheepskin Tearaway.

De quoi satisfaire les amateurs de rock pour la programmation du samedi qui affichait pas mal d'électro avec Synapson, Feder et Asaf Avidan.

