Évreux. Kungs, Trois cafés gourmands, ... les nouveaux noms du Rock in Évreux

La programmation du prochain festival Rock in Évreux by GHF est désormais bouclée ! Les organisateurs ont dévoilé les derniers noms et les nouveautés de cette édition, jeudi 28 mars 2019, à Évreux (Eure).

280 bénévoles inscrits

Parmi les nouveautés du festival, l'installation d'un village des exposants. "Il réunira des professionnels, des associations et des artisans d'Évreux et d'ailleurs", explique Vincent Ficot, directeur de l'association Normandy Rock. Pour les familles, une nouvelle aire de jeux pour les enfants prendra place dans le festival.

Côté transports, les Ebroïciens seront satisfaits d'apprendre qu'un nouvel arrêt de bus sera installé en face de l'hôpital de Navarre, soit plus proche du site du festival qu'en 2018. Il y aura un bus toutes les 30 minutes pour desservir l'hippodrome.

Les organisateurs se félicitent aussi du succès de la recherche de bénévoles. Ils sont déjà 280. Les inscriptions sont donc closes "pour le moment et pourront, peut-être, être rouvertes dans quelques semaines", précise Christophe Courtonne, co-gérant du festival.

La programmation complète

Vendredi 28 juin 2019

• Barbe Noire



• Nova Twins



• TikenJah Jah Fakoly



• Skindred



• Shaka Ponk



• Purple Disco Machine



• Bob Sinclar



Samedi 29 juin 2019

• Cizum



• Diva Faune



• Boulevard des Airs



• Razorlight



• The Avener



• LeMarquis



• Ofenbach



Parmi les nouveaux noms du @RockinEvreux le samedi : Offenbach, Le marquis et The Avener. pic.twitter.com/tVfjIbga0d — Tendance Ouest 27 (@tendanceouest27) 28 mars 2019

Dimanche 30 juin 2019

• Wood Peaks



• Shelmi



• MNNQNS



• Trois Cafés Gourmands



• Bigflo & Oli



• Hoshi



• Kungs



La billetterie est disponible sur le site du festival Rock in Évreux by GHF.

A LIRE AUSSI.

Festival Rock in Évreux by GHF : les premiers noms dévoilés [vidéos]

Les 10 premiers noms du Rock in Évreux dévoilés !