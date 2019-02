Les 10 premiers noms du Rock in Évreux dévoilés !

Les 10 premiers noms des artistes présents au Rock in Évreux bu GHF (Eure) du 28 au 30 juin 2019 ont été dévoilés par les organisateurs mercredi 6 février.

Les spectateurs pourront écouter le célèbre DJ et producteur Bob Sinclar, le groupe de rock Shaka Ponk, du métal alternatif/ragga punk avec Skindred et de l'électro avec Purple Disco Machine vendredi 28 juin.

Le lendemain, Razorlight sera de retour sur scène après des années d'absence. Après le rock, place à la pop avec Boulevard des Airs et Diva Faune.

Et dimanche 30 juin, ce sera au tour de Big Flo et Oli, du groupe pop Shelmi et de la jeune pépite Hoshi de se produire sur la scène du festival.

"Du rock au hip-hop en passant par le reggae et la chanson"

"Le Rock in Évreux by GHF a souhaité proposer une programmation riche, composée d'artistes de renommée nationale et internationale, des styles variés allant du rock au hip-hop en passant par le reggae et la chanson", indiquent les organisateurs, JLCD Events et Normandy Rock, dans un communiqué. Bien sûr, les 3 soirées de concerts seront clôturées par des artistes électro qui viendront mettre le feu à l'hippodrome !"

Le reste de la programmation sera prochainement dévoilé. Les pass sont déjà en vente ici.

Le Rock in Evreux by GHF, du 28 au 30 juin 2019, sur l'hippodrome d'Evreux-Navarre.