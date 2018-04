Le Rock in Évreux dévoile sa programmation (presque) complète

Le festival Rock in Évreux by GHF, qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2018 sur l'hippodrome ébroïcien (Eure), a dévoilé la quasi-totalité de sa programmation musicale avec quelques belles surprises et de nombreux artistes internationaux.

Les organisateurs l'avaient annoncé, la programmation vient le prouver. Avec son rapprochement avec les équipes du Green Horse Festival, le Rock in Évreux by GHF (Eure) va prendre cette année des sonorités beaucoup plus électro. Les derniers noms dévoilés mardi 10 avril 2018 le montrent bien, avec les passages annoncés de Jonas Blue pour une de ses rares dates en France cette année, d'Asaf Avidan ou encore du DJ français Martin Solveig pour clôturer la soirée du samedi.

Mélange de rock et d'électro

D'un autre côté, Christophe Dauvergne, gérant et programmateur de l'événement, a voulu "respecter le côté rock du festival" pour plaire au plus grand nombre. BB Brunes, Les négresses vertes et Hyphen Hyphen viennent donc enrichir l'affiche qui comptait déjà Pleymo, The Noface, Igit ou Catherine Ringer dans ce registre.

Avec des délais très courts pour monter cette programmation, Christophe Dauvergne est particulièrement satisfait du résultat : "Normalement, on commence à booker les artistes au mois de septembre de l'année d'avant. Nous, nous avons commencé en janvier."

Mais le gérant a quand même un regret : être passé à deux doigts de faire venir le groupe Indochine à cause de "de gens malveillants qui ont fait le nécessaire". Il retrouve néanmoins le sourire au moment d'évoquer un dernier artiste mystère qui devrait être annoncé d'ici 15 jours. Avec un seul petit indice : "C'est un artiste étranger !"

Pratique. La programmation complète, les tarifs et les infos pratiques sont à retrouver sur le site rockinevreux.org

