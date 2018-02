Découvrez la programmation complète de Beauregard

Ce lundi 5 février 2018, les organisateurs du festival Beauregard ont dévoilé l'ensemble des artistes sur scène pour l'édition 2018. Parmi les nouveaux noms, Simple Minds, Nekfeu ou encore Julien Clerc.

Ça y est, les organisateurs de Beauregard, qui se déroulera du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018 à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), ont dévoilé quels seront les invités du 10e anniversaire du festival. Et parmi les nouveaux noms, on retrouve notamment Petit Biscuit, Bigflo & Oli, Girls in Hawaii, Eddy de Pretto, Simple Minds et Charlotte Gainsbourg.

MGMT, Orelsan et Petit Biscuit vendredi 6 juillet

• MGMT



Les rockeurs new-yorkais signent leur grand retour sur scène avec leur album Little Dark Age. Ben Goldwasser et Andrew VanWyngarden n'ont rien perdu de leur forme et plusieurs de leurs dates affichent d'ores et déjà complet.

• Orelsan



Le rappeur caennais, qui compte cette année parmi les meilleures sorties d'album français, sera de retour à la maison. Un concert qui s'annonce très attendu après le carton plein du chanteur lors de son passage au zénith début février.

• Petit Biscuit



Autre Normand de retour sur ses terres, le jeune prodige de l'électro Petit Biscuit, originaire de Rouen. En l'espace de deux ans, Mehdi Benjelloun de son vrai nom s'est révélé à la face du petit monde de la musique électro et enchaîne les dates et les festivals dans le monde entier.

On retrouve également sur scène HollySiz, nom derrière lequel se cache l'actrice et chanteuse Cécilia Cassel qui sort cette année son deuxième album, mais aussi le doux mélange de pop pétillante et de note électro sombres de J. Bernardt, membre de Balthazar, ou encore Jack White, l'ex-White Stripe qui a fait parler de lui sur sa dernière tournée en interdisant les téléphones dans ses concerts.

Il faudra aussi compter avec l'inimitable Charlotte Gainsbourg, avec l'artiste londonien L.A. Salami, ses mélodies folks et blues et ses balades à la guitare, le duo aux rythmes afro punk Bafang, formé par deux frères mais aussi le vétéran de la musique électronique auteur de Berlin Calling Boris Brejcha.

Julien Clerc, Nekfeu, Simple Minds et The Offspring samedi 7 juillet

• The Offspring



Le groupe culte de la scène punk-rock américaine, ultra-populaire dans les années 1980, promet d'ambiancer la deuxième soirée du festival. L'occasion de se déhancher et user ses cordes vocales sur l'un des tubes - Why don't you get a job, Self esteem ou The kids aren't alright - de The Offspring qui compte déjà plus de 30 ans de carrière.

• Simple Minds



Autre touche rock de cette 10e édition, les Écossais de Simple Minds. Le groupe signe cette année un vrai retour aux sources avec l'album Walk between worlds. Plongée dans les années 1980 et frissons garantis.



• Nekfeu



Le rappeur auteur de Feu, disque d'or en trois semaines après sa sortie, et désormais disque de diamant, et Cyborg, est de retour sur la scène de Beauregard après un passage en 2016.

Parmi les têtes d'affiche de cette deuxième journée, on compte aussi Julien Clerc, qui fête ses 50 ans de carrière, le chanteur Eddy de Pretto, en lice pour la meilleure révélation scène aux Victoires de la musique le 9 février prochain ou encore X Ambassadors, dont les tubes Unsteady et Don't stay s'inscrivent la parfaite lignée de Renegades qui les avaient poussés sur le devant de la scène.

On retrouve également le trio californien Black Rebel Motorcycle Club qui revient en force avec la sortie de son 8e album cette année, la musique électro de Carpenter Brut ou encore The Baked Beans, aux mélodies flirtant avec le psychédélique et la surf music, Nothing but Thieves, groupe de rock alternatif.

Macklemore et Bigflo & Oli dimanche 8 juillet

• Macklemore



L'artiste marquera une petite pause dans sa tournée nord-américaine pour s'inviter sur la scène de Beauregard. Auréolé du succès de Gemini, son deuxième album solo depuis plus de dix ans, le rappeur américain devrait enflammer la fin de soirée.

• Bigflo & Oli



Touche résolument rap ce dimanche avec la venue des surdoués du rap français, eux aussi nominés aux Victoires de la musique. Leur album La vraie vie est déjà disque de platine, les deux frères remplissent les Zénith et leur titre Dommage est sur toutes les ondes.

Une soirée pendant laquelle il faudra aussi compter avec les rockeurs new-yorkais de Parquet Courts, l'électro pop des Belges d'Oscar and the Wolf, le Caennais Malo, ou encore The Breeders, groupe notamment de Kim Deal, ancien guitariste des Pixies.

À noter aussi la présence des jumelles franco-cubaines d'Ibeyi, du groupe de hard-rock At the Drive In et d'Inüit et de ses mélodies électroniques.

Journée bonus lundi 9 juillet avec Depeche Mode

Clou du spectacle, la journée supplémentaire qui verra le concert spécial de Depeche Mode. En première partie de soirée, les Français de Concrete Knives et les Belges de Girls in Hawaii assureront aussi le show.

