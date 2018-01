Petit Biscuit, le petit génie rouennais de l'électro revient à la maison

Le monde l'a découvert en 2015 alors qu'il n'avait pas encore 16 ans, grâce à son titre Sunset Lover. Tout juste majeur, Petit Biscuit revient à Rouen (Seine-Maritime) le jeudi 1er février 2018 pour présenter sa musique et son évolution.

Il se présente simplement, dit facilement "tu" et sourit beaucoup. Mais il transpire la timidité. Comme s'il composait encore ses morceaux dans sa chambre. Mais les choses ont bien changé, en peu de temps, pour Mehdi Benjelloun. En l'espace de deux ans, le Rouennais (Seine-Maritime) s'est révélé à la face du petit monde de la musique électro sous le pseudo de Petit Biscuit et enchaîne les dates et les festivals dans le monde entier.

Tout est pourtant parti d'un son "posté comme ça, sans prétention, sur Internet". Des dizaines de millions d'écoutes plus tard, Sunset Lover lance la carrière de l'artiste formé aux instruments classiques comme le violoncelle dès son plus jeune âge. "Je me cherche encore un peu, sur les 14 tracks de l'album j'ai fait au moins 90 compositions", confie l'artiste aujourd'hui âgé de 18 ans. Cet album, le premier de Petit Biscuit, mêle de nombreuses influences comme des musiques du monde ou des rythmes hip-hop. "J'aime les sonorités très mélodiques, qui font planer. Limite psyché", présente Petit Biscuit.

Mettre sa musique en avant

Le jeudi 1er février 2018, celui qui a choisi son pseudo pour sa sonorité francophone, montera pour la première fois sur la scène du Zénith de Rouen, deux ans après avoir rempli un 106. "C'est le retour à la maison, c'est symbolique. J'ai envie de montrer ce qui s'est passé depuis !" Depuis, justement, Mehdi Benjelloun a obtenu son bac et a fait le choix de laisser ses études de côté pour profiter à fond de sa passion. Mais Mehdi reste facilement en retrait quand son alter-égo Petit Biscuit assume les projecteurs. "C'est important de mettre ma musique en avant, je préfère qu'on ne me reconnaisse pas trop." Cela tombe bien, c'est pour sa musique que le public se rendra au Zénith.

