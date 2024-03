Rouen. L'Héritage Goldman, un spectacle grandiose au Zénith

Vingt ans après sa dernière scène, le chanteur préféré des Français garde une place de choix dans nos cœurs, comme en témoigne le succès de ce concert hommage à Jean-Jacques Goldman ! Pour continuer de faire vivre ses chansons, depuis octobre dernier, L'Héritage Goldman est sur les routes pour une grande tournée. Après le succès des deux albums en 2012 et 2014, cette nouvelle tournée s'annonce riche en émotions. Menée par son fidèle partenaire Michael Jones avec un casting sélectionné par Enrick Benzi, réalisateur et arrangeur de Jean-Jacques Goldman, la troupe réunit aussi bien des musiciens de l'équipe originale que le chœur gospel de Paris ou des jeunes talents comme Marina Kaye, Lilian Renaud, Tomislav Matosin ou Mary Cooper. Ensemble, ils revisitent les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman, toujours réarrangés, et nous prouvent que son œuvre ne cessera pas de nous toucher et de nous emporter.

Pratique. Mardi 26 mars à 20h30. 45 à 65€. zenith-de-rouen.com.