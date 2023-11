Rouen. Matmatah au Zénith de Rouen : les années passent, l'aventure dure !

Depuis mars dernier, le groupe Matmatah est à nouveau en tournée dans toutes les grandes villes de France. Bien sûr, la ville de Brest où tout a commencé en 1995 a eu les primeurs de ce nouveau spectacle dans lequel le mythique groupe, reformé en 2016, renoue avec ses racines. Avec Miscellanées bissextiles, Matmatah revient au rock celtique de ses débuts, notamment avec le titre Trenken Fisel, le plus puriste de l'album. Aujourd'hui, dans cette nouvelle formule à cinq, le groupe prouve qu'il ne manque pas de ressources. Avec Erlenmeyer, un morceau fleuve composé comme un cadavre exquis, Matmatah s'offre une grande liberté de création. Matmatah ne perd pas non plus son humour, comme le prouve ce titre consacré au rhume des foins. L'influence de la pop anglaise est flagrante : c'est bien dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soap. Le feuilleton Matmatah entame donc sa nouvelle saison, qui s'annonce florissante.

Pratique. Jeudi 30 novembre à 20h au Zénith de Rouen. 36 à 46€. zenith-de-rouen.com.