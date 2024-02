Rouen. The Australian Pink Floyd Show au Zénith : une soirée de folie

Le guitariste français Luc Ledy-Lépine, l'un des derniers à avoir rejoint l'aventure, nous parle de ce projet monumental et de ce spectacle couronné de succès.

Comment avez-vous intégré APFS ?

"J'ai eu la chance d'intégrer le groupe en mai 2022. J'avais 14 ans quand j'ai assisté pour la première fois à l'un de leur concert. Ça a été une révélation ! J'ai tellement été emballé que j'ai envoyé dès le lendemain sur les réseaux sociaux une vidéo de moi en train d'interpréter un solo au guitariste David Domminney Fowler. Il m'a répondu aussitôt et depuis, nous sommes restés en contact. Aujourd'hui, à 26 ans, je suis le plus jeune membre du groupe et mon rêve est enfin devenu réalité : c'est un immense honneur de faire partie de l'APFS !"

Comment l'APFS rend-il hommage

aux Pink Floyd ?

"Les Pink Floyd ont créé une musique intemporelle qui a marqué l'histoire. Ils explorent une très vaste palette d'émotions. En 2h30 de show, nous retranscrivons cet univers, nous célébrons les PF. C'est un show très visuel et nous empruntons aux codes esthétiques des PF : jeux de lumières, lasers, écrans vidéos suspendus avec animations et personnages gonflables géants sur scène… Musicalement, nous sommes le plus fidèle possible au groupe. On passe des heures à écouter des solos, à analyser leurs interprétations pour retrouver l'exacte sonorité. Et puis, ce ne sont pas les musiciens qui sont mis en valeur dans ce spectacle, mais bien la musique elle-même !"

Quel sera le programme ?

"L'année passée, nous fêtions les 50 ans de Dark side of the moon, alors nous avions interprété l'opus dans son intégralité. Cette fois, nous choisissons de parcourir toutes les époques, du 4e album jusqu'au dernier. Parmi la vingtaine de chansons sélectionnées, nous retrouvons bien sûr des incontournables comme Shine on you crazy Diamonds, Another brick in the wall, Wish you were here ou Comfortably numb, mais aussi quelques morceaux moins connus, lorsque Sid était le guitariste du groupe, et un morceau quasiment jamais joué sur scène."

Pratique. Mercredi 7 février à 20h. Zénith de Rouen. 46,50 à 96€. zenith-de-rouen.com