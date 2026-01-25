Calvados. Ce lycéen va marcher chaque jour 32km pour aller au lycée, pour la bonne cause

Ses camarades lui ont dit qu'il était "taré" de se lancer ce défi en pleine année du bac. A compter de ce lundi 26 janvier, Mathis Vérité entend marcher de chez lui jusqu'à son lycée tous les jours. Il réside à Troarn, et étudie à Caen, dans l'établissement Notre-Dame de Fidélité. Soit 16km aller, 16km retour, 32km au total.

Combattre les inégalités d'accès à l'éducation

Cette idée, il l'a eue au détour d'une conversation, quand certains se sont plaints du temps de trajet en bus. "J'ai eu un flash, et je me suis souvenu de ces enfants ailleurs dans le monde qui doivent marcher des heures pour aller à l'école, apprendre à lire et à écrire. Je me suis dit : 'Mais pourquoi on se plaint, on a des bus nous déjà'", rembobine-t-il. Le voilà parti dans un sacré défi.

4h de marche

En collaboration avec la Sécurité routière, il marche pour soutenir l'association Enfants du désert. Mathis Vérité espère récolter des dons afin d'acheter des vélos qu'utiliseront des enfants principalement basés dans des endroits reculés du Maroc. "Je me suis lancé comme objectif de récolter 1 300€, ce qui représente 10 vélos. Si on fait plus, c'est incroyable", lance le Normand. "J'ai fait le calcul : mon trajet à pied dure 4h. En vélo, ce ne serait que 45 minutes."

Mathis Vérité Impossible de lire le son.

Il vous invite à le rejoindre pour marcher

Habitué à marcher, - il a réalisé le tour du Mont-Blanc cet été - le jeune homme reconnaît ne pas avoir effectué une préparation optimale pour autant. "Je me sens prêt physiquement", affirme-t-il néanmoins. "Mentalement, on verra. La fatigue, on s'y habitue, mais le mental… En plus j'ai vu qu'il pleut la semaine prochaine !"

Mathis Vérité va marcher 32km par jour pour se rendre à son lycée. Pour la bonne cause.

Equipé de nombreuses lumières pour emprunter les routes très tôt le matin, Mathis Vérité, conscient de la dangerosité, pense même qu'il va "se faire klaxonner car je suis trop visible !". Il invite d'ailleurs chacun à le rejoindre pour faire durant ces trois semaines un petit bout de chemin avec lui. Son trajet l'emmènera par Troarn, Sannerville, Cuverville, Colombelles, Hérouville-Saint-Clair, puis Caen.

480km sur trois semaines

"Mes amis me soutiennent à fond dans le projet", sourit le sportif. "Mes camarades m'ont dit que si j'étais en difficulté à cause de la fatigue, ils allaient m'aider pour les cours." Ce qui sera toujours plus simple que de marcher 480km en trois semaines.

Pratique. Suivez Mathis sur son compte Instagram : mathis.vrtt.