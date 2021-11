Association : Un meilleur devenir au Togo

Fabrice Ahonda kokou est le fondateur de “Meilleur devenir”. Cette association qui a vu le jour en août 2003 au Togo a pour mission d’oeuvrer à l’épanouissement socio-économique et culturel des populations togolaises et surtout des enfants. Ce pays de 6 millions d’habitants souffre d’une espérance de vie qui régresse et d’un niveau de vie très faible. Chômage, inadaptation de l’éducation, délinquance juvénile, ont poussé un groupe de jeunes à créer “Meilleur devenir”. “Nous devons soulager les difficultés de l’Afrique de demain, permettre à la population d’avoir accès à la connaissance, leur ouvrir une porte sur le monde”, rappelle Fabrice. Le défi est de taille : restauration d’écoles, création de bibliothèques, concours d’orthographe et de mathématiques, construction de dispensaire, mesures d’hygiène...L’équipe de bénévoles qui vient de mettre en place une antenne en France a besoin de renfort aussi bien financier qu’humain. “Nous cherchons des compétences pour faire grandir les projets”, ajoute Lise. Pour donner un coup de pouce à l’association, l’adhésion est de 15 euros. On peut également offrir un peu de son temps.



Pratique. Tél. 06.31.94.18.30 - meilleurdevenirfrance@gmail.com