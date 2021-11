Association : Le défi du développement

En 1994, l’Etat a mis en place des dispositifs d’appui et d’accompagnement destinés aux acteurs de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée. Huit réseaux régionaux ont vu le jour. Horizons Solidaires est l’un d’eux. Agissant sur le territoire bas-normand, l’association propose son expertise en développement de projets à l’international.



Former et informer

Associations, collectivités locales, entreprises, établissements scolaires ou encore hôpitaux, leur champ d’action est vaste.

“Nous avons un objectif de mutualisation”, explique Gwennaëlle Diarra-Rossignol, directrice. “Informer, communiquer, organiser des formations et créer des espaces de concertation nous permet d’améliorer la coordination entre les acteurs régionaux et d’élever les compétences”.

Ils sont déjà plus de 300 à contribuer au réseau, ce qui permet d’organiser des évènements de grande ampleur. Cette année, la thématique est “Développement agricole et défi alimentaire”. Durant plusieurs mois, des activités de sensibilisation - films, débats, rencontres - feront le tour de la région. Pour consulter le programme : www.horizons-solidaires.org