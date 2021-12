La Maison des Solidarités de Caen fête ces 5 ans ce 21 avril

Qu’est-ce que la Maison des solidarités ?

“C’est un lieu innovant qui rassemble à Caen neuf associations à dimension locale, mais aussi régionale, oeuvrant et ayant une vision commune dans le domaine de la solidarité. Nos bureaux se trouvent au 51 quai de juillet et sont ouverts de 9h jusqu’à tard le soir. Une quinzaine d’associations fréquentent aussi la Maison ponctuellement.”

Pourquoi ce besoin de se rassembler ?

“C’’était au cœur de notre projet. Il existait deux lieux inter-associatifs entre 2001 et 2007. Nous désirions montrer que nos activités diverses allaient dans le même sens, celui d’un monde plus juste, plus solidaire. Et permettre à nos permanents associatifs de ne pas être isolés. Nos démarches sont liées, car les problématiques de la société ont beaucoup de liens entre elles.”

Pourquoi se battent vos associations ?

“En bref, pour une économie solidaire au niveau régional, la solidarité internationale et la défense des droits fondamentaux, le covoiturage normand, la consommation éthique, la solidarité avec les immigrés du Calvados, la promotion de l’écoconstruction, la mobilité des jeunes au niveau européen, une meilleure citoyenneté, la protection des terres agricoles et l’information sur le tiers-monde.”

Il existe à Caen un institut des Droits de l’homme. En quoi êtes-vous différent ?

“L’institut n’est pas un lieu inter-associatif, mais plutôt un lieu de recherche et d’étude. Ce qui ne l’empêche pas de travailler avec certaines des associations de la Maison. La Maison relève plutôt d’un projet issu de la société civile.”

Vous disposez également d’un restaurant...

“Oui, c’est la Part du Colibri. L’idée était d’ouvrir un restaurant sous forme coopérative proposant une restauration issue de l’agriculture biologique. Il donne l’occasion de mettre en valeur des formes d’action pour la construction d’une société plus humaine. Il est ouvert tous les midis, avec la possibilité d’y dîner le soir sur réservation pour les groupes. Deux fois par mois, nous y organisons les “mardis de la Maison des solidarités”, pour échanger sur des thèmes transversaux à nos associations.”

Les prochaines élections génèrent-elles un regain d’activité ?

“A chaque échéance électorale, nous souhaitons exprimer nos propositions. Cette année, nous allons profiter de nos cinq ans d’existence le 21 avril, veille du premier tour de la Présidentielle, pour organiser une journée de rencontre et de débats sur l’énergie, la paix, l’alimentation et la migration. Cette journée se veut très conviviale et festive”.