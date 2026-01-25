Place du commerce en Seine-Maritime. Laverie, boulangerie et décoration d'intérieur

Découvrez cette semaine trois nouveautés au Grand-Quevilly et à Rouen : une laverie, une nouvelle boulangerie Bastien et un nouveau magasin d'ameublement et de décoration.

Machines à laver, pains et décoration

La laverie Le Kiosque à Linge a ouvert zone du Bois-Cany, au 10 rue Paul Vaillant-Couturier à Grand-Quevilly. Elle est ouverte du lundi au dimanche de 7h à 21h. Vous pouvez utiliser sur place de la lessive écoresponsable. A Rouen, une nouvelle boulangerie Bastien s'est installée au 14 rue Alsace-Lorraine. Elle remplace la boulangerie l'Art du pain et est ouverte du lundi au samedi de 7h à 19h30. Vous retrouverez sur place les classiques de la maison à savoir, les cookies, du pain, des sandwichs, des pâtisseries, etc. Aux Docks76 de Rouen, une nouvelle boutique a aussi ouvert ses portes, c'est Raph Store. Elle est spécialisée dans l'ameublement et la décoration. La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.

