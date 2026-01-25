Place du commerce en Seine-Maritime. Laverie, boulangerie et décoration d'intérieur

Découvrez cette semaine trois nouveautés au Grand-Quevilly et à Rouen : une laverie, une nouvelle boulangerie Bastien et un nouveau magasin d'ameublement et de décoration.
La laverie Le Kiosque à Linge a ouvert zone du Bois-Cany, au 10 rue Paul Vaillant-Couturier à Grand-Quevilly. Elle est ouverte du lundi au dimanche de 7h à 21h. Vous pouvez utiliser sur place de la lessive écoresponsable. A Rouen, une nouvelle boulangerie Bastien s'est installée au 14 rue Alsace-Lorraine. Elle remplace la boulangerie l'Art du pain et est ouverte du lundi au samedi de 7h à 19h30. Vous retrouverez sur place les classiques de la maison à savoir, les cookies, du pain, des sandwichs, des pâtisseries, etc. Aux Docks76 de Rouen, une nouvelle boutique a aussi ouvert ses portes, c'est Raph Store. Elle est spécialisée dans l'ameublement et la décoration. La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.
Raph Store Décoration, aux Docks 76
C'est au rez-de-chaussée des Docks 76, à Rouen, que vient d'ouvrir cette boutique. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.
"On y trouve des tableaux uniques, figurines en résine, des statues et sculptures et idées cadeaux pour tous les goûts, que ce soit pour faire plaisir ou se faire plaisir", indique Raphaël Ragot, le gérant. Cette boutique s'adresse aux amateurs d'objets de décoration uniques.
La laverie écoresponsable Le Kiosque à Linge
Cette laverie se situe au 10 rue Paul Vaillant-Couturier au Grand-Quevilly. Elle est ouverte tous les jours du lundi au dimanche de 7 à 21h.
Cette laverie automatique "offre un service de lavage haut de gamme, alliant efficacité et rapidité", indique le gérant, Benoist Retout. Vous retrouverez sur place des "équipements modernes" avec une lessive gratuite écoresponsable, "sans surdosage de lessive possible", poursuit-il.
Une nouvelle boulangerie Bastien
Elle a ouvert ses portes au 14 rue Alsace-Lorraine à Rouen. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30.
La boulangerie propose "des cookies, des éclairs, des pâtisseries et des viennoiseries", énumère Hélène Bastien, la gérante. Il est possible de commander des pains surprises ou des petits fours. Le midi, des sandwichs au saumon et au poulet curry notamment, sont proposés.
