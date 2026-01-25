Place du commerce en Seine-Maritime. Laverie, boulangerie et décoration d'intérieur

En ce moment L'amour de ma vie LINH
Economie. Une laverie, une boulangerie et une boutique d'ameublement et de décoration ont ouvert à Rouen et au Grand-Quevilly.

Publié le 25/01/2026 à 17h00 - Par Justine Carrère
La laverie Le Kiosque à Linge a ouvert au Grand-Quevilly, une nouvelle boulangerie Bastien a ouvert à Rouen et le magasin d'ameublement Raph Store s'est installé aux Docks 76.

Découvrez cette semaine trois nouveautés au Grand-Quevilly et à Rouen : une laverie, une nouvelle boulangerie Bastien et un nouveau magasin d'ameublement et de décoration.

Machines à laver, pains et décoration

La laverie Le Kiosque à Linge a ouvert zone du Bois-Cany, au 10 rue Paul Vaillant-Couturier à Grand-Quevilly. Elle est ouverte du lundi au dimanche de 7h à 21h. Vous pouvez utiliser sur place de la lessive écoresponsable. A Rouen, une nouvelle boulangerie Bastien s'est installée au 14 rue Alsace-Lorraine. Elle remplace la boulangerie l'Art du pain et est ouverte du lundi au samedi de 7h à 19h30. Vous retrouverez sur place les classiques de la maison à savoir, les cookies, du pain, des sandwichs, des pâtisseries, etc. Aux Docks76 de Rouen, une nouvelle boutique a aussi ouvert ses portes, c'est Raph Store. Elle est spécialisée dans l'ameublement et la décoration. La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.

Métropole Rouen Normandie. Raph Store Décoration,  aux Docks 76
Raphaël Ragot est le gérant. - Christian Pedron

C'est au rez-de-chaussée des Docks 76, à Rouen, que vient d'ouvrir cette boutique. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.

"On y trouve des tableaux uniques, figurines en résine, des statues et sculptures et idées cadeaux pour tous les goûts, que ce soit pour faire plaisir ou se faire plaisir", indique Raphaël Ragot, le gérant. Cette boutique s'adresse aux amateurs d'objets de décoration uniques.

Place du commerce. La laverie écoresponsable Le Kiosque à Linge
Benoist Retout est le gérant de la laverie Le Kiosque à Linge au Grand-Quevilly. - Christian Pedron

Cette laverie se situe au 10 rue Paul Vaillant-Couturier au Grand-Quevilly. Elle est ouverte tous les jours du lundi au dimanche de 7 à 21h.

Cette laverie automatique "offre un service de lavage haut de gamme, alliant efficacité et rapidité", indique le gérant, Benoist Retout. Vous retrouverez sur place des "équipements modernes" avec une lessive gratuite écoresponsable, "sans surdosage de lessive possible", poursuit-il.

Place du commerce. Une nouvelle boulangerie Bastien
Hélène Bastien est gérante de la boulangerie Bastien rue Alsace Lorraine à Rouen.

Elle a ouvert ses portes au 14 rue Alsace-Lorraine à Rouen. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30.

La boulangerie propose "des cookies, des éclairs, des pâtisseries et des viennoiseries", énumère Hélène Bastien, la gérante. Il est possible de commander des pains surprises ou des petits fours. Le midi, des sandwichs au saumon et au poulet curry notamment, sont proposés.

