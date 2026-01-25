Hippisme. Prix d'Amérique : les Normands Hokkaido Jiel et Josh Power sur les deux premières places du podium

Au bout des 2 700m de l'hippodrome de Paris Vincennes se trouvaient la victoire et le gain du Prix d'Amérique. Cette course mythique de l'hippisme français et mondial est aussi la finale du championnat du monde de trot attelé. Avec 9 partants originaires de Normandie sur les 18 concurrents, la région était bien représentée.

6e prix d'Amérique pour Franck Nivard

Cette représentation est visible sur le podium à l'arrivée. Hokkaido Jiel remporte le prix, drivé par le Manchois Franck Nivard. Ce cheval est entraîné par Jean-Luc Dersoir, entraîneur ornais, dans un haras du Calvados, dans le pays d'Auge. Pour Franck Nivard, cette 105e édition du prix d'Amérique est synonyme de sixième victoire sur cette course. A la deuxième place du podium, on retrouve Josh Power drivé et entraîné par le Manchois Sébastien Ernault à Carentan. Epic Kronos, cheval suédois, drivé par le Mayennais Paul Philippe Ploquin, complète le podium.