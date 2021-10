C’est l’Amérique pour l’Orne et la Manche !

Ce dmanche après-midi sur l’hippodrome de Vincennes, Ready Cash, a fait un doublé en remportant le prix d’Amérique… le cheval est entrainé dans l’Orne, à la Ferté Fresnel, chez Thierry Duvaldestin, et drivé par le manchois, Franck Nivard. C’est la seconde fois consécutive que le cheval et son jockey remportent ce championnat du monde de trot attelé !

Roxane Griff, le second et The Best Madrik, sont également des chevaux ornais ! Un joli triplé pour ce département qui a choisi le cheval pour logo !