Manche. Un feu se déclare dans un garage de 30m2, quatre personnes sont relogées

Un feu s'est déclaré vendredi 23 janvier peu avant 23h dans un garage de 30m2 attenant à une habitation de 100m2 à Fleury dans la Manche, au niveau de la rue de l'Etang. Quatre personnes, un couple avec deux enfants, s'en sont sorties indemnes. Elles ont été relogées par la mairie.

Une expertise réalisée

Sur place, les pompiers ont maîtrisé le sinistre au moyen de trois lances à eau dont une sur une échelle aérienne. En parallèle, une expertise a été réalisée par une équipe spécialisée en sauvetage et déblaiement pour un risque d'effondrement au niveau du pignon.

Au total, 23 pompiers ont été mobilisés.